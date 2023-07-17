Шаг к омолаживающим таблеткам сделан: ученые утверждают, что придумали способ обратить старение

Человечество сделало шаг в сторону вечной молодости

Ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что нашил способ обратить старение вспять используя для этого лишь химические коктейли, без применения генной терапии.

Новое исследование было опубликовано в журнале Aging, а его авторы утверждают, что приблизились к созданию "омолаживающих таблеток".

Они говорят, что создали 6 химических коктейлей, которые были протестированы на мышах и в следующем году будут протестированы на людях.

В частности авторы исследовали миллионы комбинаций молекул, которые по их мнению могли бы обратить процесс старения и обнаружили несколько, способных всего за несколько дней вернуть стареющие клетки к более молодому состоянию.

Наиболее мощный эффект показала смесь VC6TF, состоящая из вальпроевой кислоты, соединения CHIR-99021, ингибитора E-616452, транилципромина и форсколина.

Впрочем, другие ученые отмечают, что в исследовании не отвечает на многие вопросы и пока может считаться лишь предварительным. Например, биогеронтолог Мэтт Каберляйн говорит, что исследование должно бы показать уменьшение возрастных проблем со здоровьем у подопытных мышей, однако об этом речи не шло.

Как сообщалось ранее, тем временем другие ученые заявили, что нашли способ преодолеть другую распространенную проблему, а именно выпадения зубов. Для этого они предложили просто отрастить новые.