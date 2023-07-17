Крок до омолоджувальних таблеток зроблено: вчені стверджують, що придумали спосіб звернути старіння

Людство зробило крок у бік вічної молодості

Вчені з Гарвардської медичної школи заявили, що знайшов спосіб звернути старіння назад, використовуючи для цього лише хімічні коктейлі, без застосування генної терапії.

Нове дослідження було опубліковано в журналі Aging, а його автори стверджують, що наблизилися до створення "омолоджувальних таблеток".

Вони кажуть, що створили 6 хімічних коктейлів, які були протестовані на мишах та наступного року будуть протестовані на людях.

Зокрема, автори досліджували мільйони комбінацій молекул, які на їхню думку могли б звернути процес старіння і виявили кілька, здатних всього за кілька днів повернути старіючі клітини до молодшого стану.

Найбільш потужний ефект показала суміш VC6TF, що складається з вальпроєвої кислоти, сполуки CHIR-99021, інгібітора E-616452, транілципроміну та форсколіну.

Втім, інші вчені зазначають, що у дослідженні не відповідає на багато питань і поки що може вважатися лише попереднім. Наприклад, біогеронтолог Метт Каберляйн каже, що дослідження мало б показати зменшення вікових проблем зі здоров’ям у піддослідних мишей, проте про це не йшлося.

Як повідомлялося раніше, тим часом інші вчені заявили, що знайшли спосіб подолати іншу поширену проблему, а саме випадання зубів. Для цього вони запропонували просто відростити нові.