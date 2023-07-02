Весь цей час була просто під носом: вчені знайшли протиотруту від токсинів блідої поганки

Препарат був зареєстрований ще 1956 року

Протиотрута від токсину найпоширенішого отруйного гриба у світі багато десятиліть була просто під носом у вчених.

Як йдеться в дослідженні, оприлюдненому в Nature Communications, група китайських та австралійських учених виявила, що антидотом до отрути блідої поганки є барвник зелений індоціанін, який широко використовується як діагностичний засіб.

Як відомо, бліда поганка є одним із найпоширеніших отруйних грибів світу і з його вживанням пов’язано близько 90% усіх випадків смерті від отруєння грибами у світі.

Цей гриб містить кілька сильнодійних токсинів, серед яких найнебезпечнішим вважається альфа-аманітін. При цьому за весь час досліджень антидоту до нього не було створено.

У новому дослідженні вчені змогли виявити, що головним винуватцем отруєнь є ген STT3B, тому вони перевірили великий спектр перевірених препаратів, щоб знайти спосіб його заблокувати.

З 34 варіантів, вчені вибрали два основні "кандидати" на антидот — протигрибковий препарат позаконазол і флуоресцентний барвник індоціанін зелений. Вони зупинилися на другому варіанті, оскільки він надійніше блокував каталітичний центр STT3B, а також тому, що він широко поширений.

Препарат був схвалений у 1956 році та використовується в ангіографії, діагностиці порушень кровообігу та оцінці печінкової функції.

Випробування на мишах були успішними і показали, що до 30 дня його внутрішньовенне введення підвищувало ймовірність виживання отруєних тварин з 12,5 (без лікування) до 50 відсотків, хоча і сильно залежало від часу введення.

Тепер вчені будуть проводити подальші дослідження, щоби препарат схвалили для лікування людей.

Як повідомлялося раніше, вчені змогли повернути до життя органи свині за годину після смерті. Це може призвести до прогресу в медицині, оскільки дасть лікарям більше часу на реанімацію пацієнтів, а також суттєво збільшить перелік органів трансплантації.