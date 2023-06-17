Мухи допоможуть: вчені хочуть позбавити людство страждань за померлими

Мухи виявилися здатними реагувати на смерть інших мух

Вчені виявили незвичайну зміну у поведінці плодових мушок, які бачили трупи своїх "товаришів". Це змушувало їх старіти швидше і вмирати раніше, ніж мушки, які з подібним досвідом не стикалися.

Як повідомляє ScienceAlert, вчені з Мічиганського університету виявили, що побачивши трупів інших мушок, їх піддослідні почали швидше скидати жирові накопичення, поводитися замкнуто і вмирати швидше.

Як виявилося, причина полягала в реакції нейронів 5-HT2A, чутливих до серотоніну — нейромедіатора, який відповідає за передачу сигналу між нервовими клітинами.

Після цього вчені ввели живим мушкам флуоресцентний білок, щоб відстежити які ділянки мозку у них відповідають за сприйняття смерті. А потім вони почали активізувати нейрони у мушок, які не бачили померлих товаришів, і виявили дві групи, які запускали такі ж процеси "в’янення". Їх поки назвали R1 та R2.

В цей час вчені навряд чи зможуть застосувати ці знання на практиці, однак у майбутньому це може допомогти з реабілітацією людей, які змушені стикатися зі смертю.

"Наші результати можуть дати уявлення про лікування людей, які регулярно зазнають стресових ситуацій, пов’язаних зі смертю, включаючи солдатів або працівників екстрених служб", — зазначають вчені.

Як повідомлялося раніше, вчені змогли повернути до життя органи свині за годину після смерті. Це може призвести до прогресу в медицині, оскільки дасть лікарям більше часу на реанімацію пацієнтів та суттєво збільшить перелік органів до трансплантації.