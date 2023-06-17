Мухи помогут: ученые хотят избавить человечество от страданий по умершим

Мухи оказались способными реагировать на смерть других мух.

Ученые обнаружили необычное изменение в поведении плодовых мушек, которые видели трупы своих "товарищей". Это заставляло их стареть быстрее и умирать раньше, чем те мушки, которые с подобным опытом не сталкивались.

Как сообщает ScienceAlert, ученые из Мичиганского университета обнаружили, что при виде трупов других мушек их подопытные начали быстрее сбрасывать жировые накопления, вести себя замкнуто и умирать быстрее.

Как оказалось причина заключалась в реакции нейронов 5-HT2A, чувствительных к серотонину — нейромедиатору, отвечающему за передачу сигнала между нервными клетками.

После этого ученые ввели живым мушкам флуоресцентный белок, чтобы отследить какие участки мозга у них отвечают за восприятие смерти. А затем они начали активизировать нейроны у мушек, которые не видели умерших товарищей, и обнаружили две группы, запускавшие такие же процессы "увядания". Их пока назвали R1 и R2.

В настоящее время ученые вряд ли смогут применить эти знания на практике, однако в будущем это может помочь с реабилитацией людей, которые вынуждены сталкиваться со смертью.

"Наши результаты могут дать представление о лечении людей, которые регулярно подвергаются стрессовым ситуациям, связанным со смертью, включая солдат или работников экстренных служб", — отмечают ученые.

Как сообщалось ранее, ученые смогли вернуть к жизни органы свиньи спустя час после смерти. Это может привести к прогрессу в медицине, поскольку даст врачам больше времени на реанимацию пациентов, а также существенно увеличит перечень органов к трансплантации.