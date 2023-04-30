Небезпека прийшла, звідки не чекали: супербактерії знайшли в несподіваному місці

Боротися з цими бактеріями з кожним роком стає важче

Через прогрес у створенні ліків для боротьби з різноманітними хворобами людство зіткнулося з новим викликом у вигляді стійких до антибіотиків бактерій. А тепер виявилося, що знайти їх можна навіть у найнесподіваніших місцях.

Як повідомляє New Atlas, дослідники проаналізували склад хмар біля сплячого вулкана Пюї-де-Дом у центральній Франції і за два роки провели 12 відборів проб.

Як виявилося, в кожному мілілітрі води можна знайти в середньому 8 тисяч бактерій, в яких є близько 20,8 тисячі генів стійких до антибіотиків.

Вчені зазначили, що ті хмари, які прибули до гори через океан, містили інші штами стійких бактерій ніж ті, що пролетіли виключно над сушею. В останніх виявили більше бактерій, які виробили стійкість до антибіотиків, які використовуються для лікування худоби.

Хоча вже давно було відомо, що атмосфера є транзитним шляхом для поширення бактерій, але вчені були здивовані тим, що змогли знайти у хмарах той самий рівень генів, що й на поверхні.

На думку авторів дослідження, головним джерелом цих генів, очевидно, є використання антибіотиків у тваринництві.

Варто зазначити, що за даними Центру з контролю та профілактики захворювань щорічно у світі близько 1,27 мільйона людей помирають через стійкі до антибіотиків бактерії чи грибки, а боротися з ними щороку стає все важче.

Як повідомлялося раніше, через глобальне потепління штами смертельно небезпечних бактерій почали захоплювати ділянки Землі, які раніше були занадто холодними для них.