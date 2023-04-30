Опасность пришла откуда не ждали: супербактерии нашли в неожиданном месте

Бороться с этими бактериями с каждым годом становится труднее

Из-за прогресса в создании лекарств для борьбы с разнообразными болезнями человечество столкнулось с новым вызовом в виде стойких к антибиотикам бактерий. А теперь оказалось, что найти их можно даже в самых неожиданных местах.

Как информирует New Atlas, исследователи проанализировали состав облаков возле спящего вулкана Пюи-де-Дом в центральной Франции и за два года провели 12 отборов проб.

Как оказалось в каждом миллилитре воды можно найти в среднем 8 тысяч бактерий, в которых есть около 20,8 тысячи генов устойчивых к антибиотикам.

Ученые отметили, что те облака, которые прибыли к горе через океан содержали другие штаммы устойчивых бактерий, нежели пролетевшие исключительно над сушей. В последних обнаружили больше бактерий, которые выработали устойчивость к антибиотикам, используемых для лечения домашнего скота.

Хоть уже давно было известно, что атмосфера является транзитным путем для распространения бактерий, но ученые были удивлены тем, что смогли найти в облаках тот же уровень генов, что и на поверхности.

По мнению авторов исследования, главным источников этих генов, по всей видимости, является использование антибиотиков в животноводстве.

Стоит отметить, что по данным Центра по контролю и профилактики заболеваний ежегодно в мире около 1,27 миллиона человек умирают из-за стойких к антибиотикам бактерий или грибков, а бороться с ними каждый год становится все труднее.

Как сообщалось ранее, из-за глобального потепления штаммы смертельно опасных бактерий начали захватывать участки Земли, которые ранее для них были слишком холодными.