Сельское хозяйство и патогены: как деятельность человека увеличивает риски появления новых эпидемий

Новости экологии:Интенсивное ведение сельского хозяйства увеличивает риск эпидемий.

Интенсивное сельское хозяйство увеличивает риск эпидемий. К такому выводу пришли ученые из Университетами Бата, исследование которых опубликовано в журнале PNAS.

Чрезмерное использование антибиотиков, большое количество животных и низкое генетическое разнообразие, вызванное интенсивными методами ведения сельского хозяйства, увеличивают вероятность того, что патогенные микроорганизмы станут серьезным риском для здоровья населения, говорится в работе ученых.

В новой работе исследователи рассмотрели эволюцию бактерии Campylobacter jejuni, переносимой скотом, которая является основной причиной гастроэнтерита в странах с высоким уровнем дохода. Бактерия передается людям от употребления в пищу зараженного мяса и птицы и вызывает кровавую диарею, а также обладает высокой устойчивостью к антибиотикам, используемым в сельском хозяйстве.

Ученые исследовали генетическую эволюцию патогена и обнаружили, что штаммы бактерий, специфичные для крупного рогатого скота, появились одновременно с резким увеличением численности крупного рогатого скота в XX веке.

"За последние несколько десятилетий мы наблюдали несколько вирусов и патогенных бактерий, которые передавались между людьми и животными. Например, ВИЧ появился у обезьян, H5N1 (птичий грипп) передался нам от птиц, а вирус SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, передался человеку от летучих мышей. Наша работа показывает, что изменение окружающей среды и расширение контактов с сельскохозяйственными животными вызвало распространение бактериальных инфекций и на людей", - говорит Сэм Шеппард, ведущий автор исследования.