Все это время было прямо под носом: ученые нашли противоядие от токсинов бледной поганки

Препарат был зарегистрирован еще в 1956 году

Противоядие от токсина самого распространенного ядовитого гриба в мире многие десятилетия было прямо под носом у ученых.

Как говорится в исследовании, обнародованном в Nature Communications, группа китайских и австралийских ученых обнаружила, что антидотом к яду бледной поганки является краситель индоцианин зеленый, который широко используется как диагностическое средство.

Как известно, бледная поганка является одним из самых распространенных ядовитых грибов мира и с его употреблением связано около 90% всех случаев смерти от отравления грибами в мире.

Этот гриб содержит несколько сильнодействующих токсинов, среди которых наиболее опасным считается альфа-аманитин. При этом за все время исследований антидота к нему так и не было создано.

В новом исследовании ученые смогли обнаружить, что главным виновником отравлений является ген STT3B, а потому они проверили большой спект проверенных препаратов, чтобы найти способ его заблокировать.

Из 34 вариантов, ученые выбрали два основных "кандидата" на антидот — противогрибковый препарат позаконазол и флуоресцентный краситель индоцианин зеленый. Они остановились на втором варианте, так как он более надежно блокировал каталитический центр STT3B, а также потому что он широко распространен.

Препарат был одобрен в 1956 году и используется в ангиографии, диагностике нарушений кровообращения и оценке печеночной функции.

Испытания на мышах были успешными и показали, что к 30-му дню его внутривенное введение повышало вероятность выживания отравленных животных с 12,5 (без лечения) до 50 процентов, хотя и сильно зависело от времени введения.

Теперь ученые будут проводить дальнейшие исследования, чтобы препарат одобрили для лечения людей.

Как сообщалось ранее, ученые смогли вернуть к жизни органы свиньи спустя час после смерти. Это может привести к прогрессу в медицине, поскольку даст врачам больше времени на реанимацию пациентов, а также существенно увеличит перечень органов к трансплантации.