Музика допоможе: вчені розповіли, як уповільнити старіння мозку

Мозок це не омолодить, але старіння сповільнить

Нормальне старіння у людей неодмінно призводить до зниження когнітивних здібностей у людей, проте, як виявилося, уповільнити цей процес можна.

Як повідомляє Neuro Science, вчені Женевського університету (UNIGE) дійшли висновку про те, що в цьому допоможе заняття чи прослуховування музики.

Як відомо, протягом життя наш мозок змінюється та підлаштовується під нові умови, проте з віком його "пластичність" знижується. Крім того, відбувається процес, відомий як "атрофія мозку", коли він втрачає сіру речовину.

Це призводить до того, що трапляється спад "робочої пам’яті", тобто погіршується здатність до запам’ятовування інформації та навички пов’язані з її застосуванням.

Однак нове дослідження показало, що заняття музикою допомагають запобігти втраті робочої пам’яті та стимулювати вироблення сірої речовини в галузях мозку, які за неї відповідають.

Дослідження проводилося серед 132 здорових пенсіонерів віком від 62 до 78 років. Однією з умов участі було те, що вони не брали уроків музики понад пів року у своєму житті.

Учасників розділили на дві групи незалежно від їхньої мотивації навчитися грати на інструментах. Другій групі при цьому проводили активні уроки аудіювання — тобто розпізнавання інструментів та аналіз властивостей у широкому діапазоні музичних стилів.

"Нейровізуалізація виявила збільшення сірої речовини в чотирьох областях мозку, що беруть участь у когнітивних функціях високого рівня, у всіх учасників, включаючи області мозочка, які беруть участь у робочій пам’яті. Їх продуктивність збільшилася на 6%, і цей результат був безпосередньо пов’язаний із пластичністю мозочка", — розповіла одна із авторів дослідження Клара Джеймс через пів року проведення експерименту.

Області, в яких збільшилася кількість сірої речовини

При цьому вчені зазначають, що музика не сприяє омолодженню мозку, а лише запобігає його старінню. Втім, навіть цього достатньо, щоби рекомендувати зробити захоплення музикою частиною політики здорового старіння.

Як повідомлялося раніше, вчені з Гарвардської медичної школи заявили, що знайшов спосіб звернути старіння назад, використовуючи для цього лише хімічні коктейлі, без застосування генної терапії.