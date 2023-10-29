Космос может помочь человечеству победить одну из самых опасных болезней: что известно

Раковые клетки оказались неспособными выжить в условиях космоса

Хоть полеты в космос сопряжены с огромным количеством рисков для человеческого здоровья, в них нашлась и внезапная польза, которая может помочь побороть одну из самых опасных болезней человека.

Как говорится в материале Universe Today, исследователи Сиднейского технологического университета обнаружили, что условия микрогравитации негативно влияют на прочность костей, приводят к деградации мышц, влияют на эффективность работы внутренних органов и зрения, а также приводят к изменениям на генетическом уровне. Однако как оказалось они также могут разрушать раковые клетки.

Как известно во время рака клетки начинают бесконтрольно делиться и захватывать собой определенные части тела, формируя твердые опухоли. Если рак поражает жизненно важные органы, то это обычно приводит к летальному исходу.

Исследователи заметили, что каким-то образом раковые клетки способны "чувствовать" друг друга и тем самым собираться вместе, создавая опухоль. Однако они также поняли, что единственным способом "чувствовать" друг друга для клеток являются механические силы, которые эволюционировали в условиях земной гравитации. Это подтолкнуло их посмотреть что с ними случится, если гравитации не будет.

"Наша работа показала, что при помещении в среду микрогравитации от 80 до 90 процентов клеток четырех различных типов рака, которые мы тестировали – яичников, молочной железы, носа и легких – были разрушены", — сообщил ведущий автор исследования Джошуа Джоу.

При этом разрушение раковых клеток произошло само по себе и ученым не пришлось применять никаких лекарств для достижения этого эффекта. Согласно выдвинутой ими версии недостаток гравитации нарушает механизмы межклеточного общения, что и способствует массовой гибели раковых клеток.

Конечно пока об отправке больных раком в космос речи не идет, однако ученые надеются создать лекарство, которое произведет на опухоли такой же разрушительный эффект.

Стоит отметить, что по данным ООН лишь в 2020 году от рака в мире умерло почти 10 миллионов людей.

Как сообщалось ранее, ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что нашил способ обратить старение вспять используя для этого лишь химические коктейли, без применения генной терапии.