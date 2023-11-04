Мощное землетрясение всколыхнуло Непал: много погибших и раненых (фото, видео)

Число пострадавших может еще возрасти

В пятницу, 3 ноября, на западе Непала произошло мощное землетрясение. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 128 человек, а десятки получили ранения.

Землетрясение произошло в 23:47 по местному времени (20:02 по Киеву) в районе Джаджаркот с магнитудой 6,4, сообщили в Национальном сейсмологическом центре Непала, пишет Reuters. Пресссекретарь полиции Кубер Кадаят заявил, что в Джаджаркоте погибли 92 человека, а в соседнем районе Рукум Вест — 36. Эпицентр землетрясения находился в селе Рамиданда.

"Количество пострадавших может измеряться в сотнях, и число погибших также может возрасти", — заявила чиновник района Джаджаркота Хариш Чандра Шарма.

Район Джаджаркот, где произошло землетрясение

Также по меньшей мере 85 человек получили ранения в Рукум Весте и 55 в Джаджаркоте, заявил чиновник в офисе премьер-министра, тогда как Шарма заявил, что по меньшей мере 50 человек попали больницы только в Джаджаркоте.

"Многие дома развалились, во многих других образовались трещины. Тысячи жителей проводили всю ночь на холоде, потому что они слишком боялись зайти в дома, когда ударили афтершоки", — сказал Шарма.

Местные медиа показали разрушенные фасады многоэтажных кирпичных домов. "Дома обрушились. Люди бросились из своих домов. Я нахожусь в толпе перепуганных жителей", — сказал чиновник полиции Сантош Рокка.

Следует отметить, что Непал расположен вдоль Гималаев, где наблюдается значительная сейсмическая активность. В прошлом месяце в западном районе Баджханг также было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3.

Напомним, в 2015 году страна получила два разрушительных землетрясения, в которых погибли 9000 человек и 22309 были ранены. Первое, 25 апреля 2015 года, было магнитудой 7,8, что повлекло большую часть ущерба и погибших. После этого последовало большое количество афтершоков, включая толчок магнитудой 7,3 в мае того же года.

По словам Международной федерации Красного Креста и Красного полумесяца, землетрясения уничтожили или повредили более 800 000 домов, главным образом в западных и центральных районах.

Напомним, 9 октября в западной части Украины было зафиксировано очень сильное землетрясение, которое было заметно даже без специальной аппаратуры.