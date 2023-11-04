Потужний землетрус сколихнув Непал: багато загиблих та поранених (фото, відео)

Кількість постраждалих ще може збільшитись

У п'ятницю, 3 листопада, на заході Непалу стався потужний землетрус. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 128 людей, а десятки отримали поранення.

Землетрус стався о 23:47 за місцевим часом (20:02 по Києву) у районі Джаджаркот з магнітудою 6,4, повідомили у Національному сейсмологічному центрі Непалу, пише Reuters. Прессекретар поліції Кубер Кадаят заявив, що в Джаджаркоті загинуло 92 людини, а в сусідньому районі Рукум Вест — 36. Епіцентр землетрусу знаходився у селі Раміданда.

"Кількість постраждалих може вимірятися в сотнях, і число загиблих також може зрости", — заявила чиновник району Джаджаркота Харіш Чандра Шарма.

Район Джаджаркот, де стався землетрус

Також щонайменше 85 людей отримали поранення в Рукум Весті та 55 в Джаджаркоті, заявив чиновник в офісі прем'єр-міністра, тоді як Шарма заявив, що щонайменше 50 людей були в лікарнях лише в Джаджаркоті.

"Багато будинків розвалилися, у багатьох інших утворилися тріщини. Тисячі жителів проводили всю ніч на холоді, тому що вони занадто боялися зайти в будинки, коли вдарили афтершоки", — сказав Шарма.

Місцеві медіа показали зруйновані фасади багатоповерхових цегляних будинків. "Будинки обвалилися. Люди кинулися зі своїх будинків. Я перебуваю в натовпі переляканих жителів", — сказав чиновник поліції Сантош Рокка.

Слід зазначити, що Непал розташований уздовж Гімалаїв, де спостерігається значна сейсмічна активність. Минулого місяця в Західному районі Баджханг також був зареєстрований землетрус магнітудою 6,3.

Нагадаємо, у 2015 році країна зазнала двох руйнівних землетрусів, в яких загинуло 9000 людей та 22 309 поранено. Перший, 25 квітня 2015 року, був магнітудою 7,8, що спричинило більшу частину шкоди та втрат життя. Після цього послідувала велика кількість афтершоків, включаючи поштовх магнітудою 7,3 у травні того ж року.

За словами Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного півмісяця, землетруси знищили або пошкодили понад 800 000 будинків, головним чином у західних та центральних районах.

Нагадаємо, 9 жовтня у західній частині України було зафіксовано дуже сильний землетрус, який був помітний навіть без спеціальної апаратури.