Рахунок жертв іде на тисячі: в Афганістані продовжують розбирати завали після потужного землетрусу

Рятувальна операція на місці продовжується

Внаслідок потужної серії землетрусів в Афганістані загинули понад 2400 людей. Підземні поштовхи було зафіксовано в країні 7 жовтня.

За даними Reuters, трагедія сталася у західній частині Афганістану. Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 35 км на північний захід від міста Герат.

Як повідомили у Геологічній службі США, магнітуда одного з підземних поштовхів становила 6,3 бала.

Ситуацію прокоментували у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій Афганістану. Як заявив Джанан Сайєк, кількість загиблих зросла до 2 445 осіб, понад 2 тисячі людей поранено.

Внаслідок підземних поштовхів 1 320 будинків було пошкоджено або зруйновано. Під завалами можуть залишатися люди, рятувальники цілодобово працюють на місці трагедії.

Також у мережі показали кадри з місця подій, картина виглядає жахливо.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні страшний землетрус стався у Марокко. Влада країни оголосила, що кількість загиблих внаслідок землетрусу досягла 2 122 осіб. Травмовано 2421 мешканців країни. Пошукові роботи продовжуються.