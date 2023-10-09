Счет жертв идет на тысячи: в Афганистане продолжают разбирать завалы после мощного землетрясения

Спасательная операция на месте продолжается

В результате мощнейшей серии землетрясений в Афганистане погибли свыше 2400 человек. Подземные толчки были зафиксированы в стране 7 октября.

По данным Reuters, трагедия произошла в западной части Афганистана. Эпицентр подземных толчков находился в 35 км к северо-западу от города Герат.

Как сообщили в Геологической службе США, магнитуда одного из подземных толчков составила 6,3 балла.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций Афганистана. Как заявил Джанан Сайек, число погибших возросло до 2 445 человек, более 2 тысяч человек ранены.

В результате подземных толчков 1 320 домов были повреждены или разрушены. Под завалами также могут оставаться люди, спасатели круглосуточно работают на месте трагедии.

Также в сети показали кадры с места событий, картина выглядит ужасающе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре страшное землетрясение произошло в Марокко. Власти страны объявили, что число погибших в результате землетрясения достигло 2 122 человек. Травмированы 2421 жителей страны. Поисковые работы продолжаются.