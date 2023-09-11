Перед землетрясением в Марокко в небе видели загадочные вспышки: ученые не знают точно, что это (видео)

В сети появилось видео, которое люди сделали накануне землетрясения в Марокко

Власти Марокко объявили, что число погибших в результате землетрясения достигло 2 122 человек. Травмированы 2421 жителей страны. Поисковые работы продолжаются. Тем временем в сети появилось видео синего свечения, которое предшествовало стихийному бедствию.

На этих кадрах зафиксировано явление, отчасти напоминающие молнию, сообщает NEXTA Live. Ранее похожее свечение было зафиксировано и перед землетрясением в Турции, которое произошло в марте 2023 года.

Вспышка перед землетрясением

Учёные до сих пор не понимают, что вызвало эти вспышки. Одно из предположений — так высвобождается энергию, когда под землей движутся литосферные плиты.

Напомним, что геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 баллов. Оно произошло на относительно небольшой глубине — 18,5 км. В свою очередь, немецкие специалисты заявили, что землетрясение произошло на глубине 27 км.

Самые сильные толчки ощущались в Марракеше. Там произошло полное разрушение некоторых зданий.

Местные власти отметили, что больше всего смертей произошла в труднодоступных горных районах. Туда сложно добраться спасателям.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в июне мощное землетрясение произошло во Франции. Толчки ощущались от города Ренн на северо-западе до Бордо на юго-западе. В результате стихийного бедствия были повреждены дома, школы и церкви. Кроме того, сотни зданий сочли непригодными для проживания.

Недавно ученые сообщили, что Африка в далеком будущем может расколоться на два континента. Согласно заявлению, обнаруженный в 2005 году раскол станет местом, где будет находиться новый океан.