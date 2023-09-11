Перед землетрусом у Марокко в небі бачили загадкові спалахи: вчені точно не знають, що це (відео)

У мережі з’явилося відео, яке люди зробили напередодні землетрусу у Морокко

Влада Морокко оголосила, що кількість загиблих внаслідок землетрусу досягла 2 122 людей. Травмовано 2421 мешканців країни. Пошукові роботи тривають. Тим часом у мережі з’явилося відео синього спалаху, який передував стихійному лиху.

На цих кадрах зафіксовано явище, яке частково нагадує блискавку, повідомляє NEXTA Live. Раніше схоже свічення було зафіксовано і перед землетрусом у Туреччині, який стався у березні 2023 року.

Спалах перед землетрусом

Раніше схоже світіння було зафіксовано і перед землетрусом у Туреччині, який стався у березні 2023 року.

Вчені досі не розуміють, що викликало ці спалахи. Одне із припущень — так вивільняється енергія, коли під землею рухаються літосферні плити.

Нагадаємо, що геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу на 6,8 балів. Він стався на відносно невеликій глибині – 18,5 км. У свою чергу німецькі фахівці заявили, що землетрус стався на глибині 27 км.

Найсильніші поштовхи відчувалися в Марракеш. Там повністю зруйновані деякі будівлі.

Місцева влада зазначила, що найбільше смертей зафіксовано у важкодоступних гірських районах. Туди складно дістатися рятувальникам.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у червні потужний землетрус стався у Франції. Поштовхи відчувалися від міста Рен на північному заході до Бордо на південному заході. Внаслідок стихійного лиха були пошкоджені будинки, школи та церкви. Крім того, сотні будівель визнали непридатними для проживання.

Нещодавно вчені повідомили, що Африка в найближчому майбутньому може розколотися на два континенти. Згідно з заявою, виявлений у 2005 році розкол стане місцем, де знаходитиметься новий океан.