Землетрус в Ужгороді: у мережі з’явилося відео події

Наслідок поштовхів можна було побачити неозброєним оком

У західній частині України зафіксовано дуже сильний землетрус, який був помітний навіть без спеціальної апаратури.

Так на відеозаписі, яке з’явилося в мережі, можна побачити, що підземні поштовхи призвели до того, що в будинках почали розгойдуватися люстри. Зокрема кадрами того, як тремтять люстри, поділився журналіст Віталій Глагола.

При цьому він зазначив, що жителі Ужгорода активно обговорюють події у чатах ОСББ.

"За даними з відкритих джерел, землетрус в Ужгороді був силою 4,5 бали. Епіцентр землетрусу знаходився поряд зі словацьким містечком Гуменне поряд з Ужгородом", — додав він.

Варто зазначити, що місцеві жителі повідомили "Телеграфу", що в деяких місцях через поштовхи гойдалися не тільки люстри, але також почали рухатися меблі та тарілки на столі.

За інформацією місцевої влади, інформація про можливі пошкодження інфраструктури та житла перевіряється співробітниками ДСНС. При цьому там повідомляють, що це вже третій землетрус у Карпатському регіоні.

Як відомо, підземні поштовхи в деяких куточках України не є рідкістю, проте здебільшого вони дуже слабкі, а тому люди їх не відчувають. Однак бувають і винятки, так у червні жителів Криму переполошив землетрус, який вони переплутали з прильотами.