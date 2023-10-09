Землетрясение в Ужгороде: в сети появилось видео происшествия

Следствие толчков можно было увидеть невооруженным глазом

В западной части Украины зафиксировано весьма сильное землетрясение, которое было заметно даже без специальной аппаратуры.

Так на видеозаписи, которое появилось в сети можно увидеть, что подземные толчки привели к тому, что в зданиях начали раскачиваться люстры. В частности кадрами того, как трясутся люстры поделился журналист Виталий Глагола.

При этом он отметил, что жители Ужгорода активно обсуждают происшествия в чатах ОСМД.

"По данным из открытых источников, землетрясение в Ужгороде было силой 4,5 балла. Эпицентр землетрясения находился рядом со словацким городком Гуменное рядом с Ужгородом", — добавил он.

Стоит отметить, что местные жители сообщили "Телеграфу", что в некоторых местах из-за толчков качались не только люстры, но также начала двигаться мебель и тарелки на столе.

По информации местных властей информация о возможных повреждениях инфраструктуры и жилищ проверяется сотрудниками ГСЧС. При этом там сообщают, что это уже третье землетрясение в Карпатском регионе.

Как известно, подземные толчки в некоторых уголках Украины не являются редкостью, однако в большинстве случаев они весьма слабые, а потому люди их не ощущают. Однако бывают и исключения, так в июне жителей Крыма переполошило землетрясение, которое они перепутали с прилетами.