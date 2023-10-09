В Украине почувствовали землетрясение: где и какой силы были толчки

В Украине случилось землетрясение

В соседней с Украиной стране произошло землетрясение магнитудой в 4,5 балла по шкале Рихтера, а толчки ощущались даже в Ужгороде.

Согласно данным системы оповещения Google, эпицентр землетрясения находился в 19 километрах от города Гуменне, который находится на востоке Словакии. При этом толчки были ощутимы в не только в Словакии, но и в Польше и Венгрии, а также в некоторых частях Украины.

Сила землетрясения составила 4,5 балла, что классифицируется как "умеренное". При землетрясении такой силы оно ощущается многими людьми, а в зданиях можно наблюдать качание висячих предметов, скрип полов и другие признаки.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый проинформировал, что толчки ощущались даже там.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита отметил, что толчки были слышны по всему региону, а сотрудники ГСЧС уже начали проверять информацию о возможных повреждениях инфраструктуры. Он добавил, что это уже третье землетрясение в Карпатах.

"По состоянию на данный момент нет информации о возможных угрозах, однако прошу жителей быть бдительными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий", — добавил он.

Как известно, землетрясения в некоторых уголках Украины не являются редкостью, однако в большинстве случаев они весьма слабые, а потому люди их не ощущают. Впрочем, есть и обратные ситуации, так например в июне жителей Крыма переполошило землетрясение, которое они перепутали с прилетами.