Японія розширяється — виник новий острів: як це можливо (відео)

Японія має високу вулканічну активність та багато островів утворених завдяки цьому

З вибухами та попелом — у берегів Японії народився новий острів. Підводне виверження вулкана призвело до утворення нового острова в архіпелазі Огасавара, розташованому більш ніж за 1000 кілометрів на південь від Токіо.

Новий острів помітили з бази Морських сил самооборони на острові Івото на початку листопада. Появу нового острова супроводжували викиди та сильний шум. Вибухи підкинули матеріал острова приблизно на 20 метрів над поверхнею океану. Новий острів має близько 230 метрів у довжину та 200 метрів у ширину.

Сам острів Івото від активності вулканів також зростає вгору на метр за рік. Проте він не заселений — на ньому існує тільки військова база. Наразі вулканічна активність досі спостерігається.

Між островами Огасавара та Токіо понад 1000 км

Загалом існує шість основних видів островів: континентальні, приливні, бар’єрні, океанічні, коралові та штучні. Новий острів належить до четвертого виду — океанічних. Вони утворюються в результаті вивержень вулканів на дні океану.

Виверження вулкану та утворення нового острова

Коли вулкани вивергаються, вони накопичують шари лави, які з часом можуть піднятися над водою. Вулканічна активність особливо сильна в деяких районах світу. Японія розташована на місці чотирьох тектонічних плит, які активно взаємодіють. Японські острови є одними з найактивніших вулканічних островів у світі. Попри те, що вони іноді продовжують рости, часто такі острови заселяються тільки птахами та бідною рослинністю та використовуються як морські бази.

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