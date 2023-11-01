Рука скелета в космосі: телескоп NASA зафіксував привид вибуху зірки (фото)
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Вчені майже три тижні спостерігали за космічним об'єктом
В космосі чимало всього химерного та трохи лякаючого. Серед таких речей — примарний вид зіркового вибуху у вигляді руки скелета. Його зафіксував найновіший рентгенівський космічний телескоп NASA. Вперше наслідки вибуху зірки побачили в 2001 році завдяки обсерваторії Чандра. Наразі ж вдалося отримати чіткіше зображення.
"Примарна рука" або офіційно MSH 15-52, знаходиться на відстані 16 000 світлових років від Землі. Вона утворилась в результаті вибуху над нової зірки і по суті є пульсаром. Пульсар — це обертова нейтронна зірка, яка має сильне магнітне поле та створює потужні струмені заряджених частинок й інтенсивний вітер, що утворюють туманність пульсарного вітру — ту саму руку.
У цій космічній долоні пульсар розташований в її основі і він відправляє в космос часточки, які схожі на людську руку. Новий знімок вдалося отримати завдяки космічному телескопу IXPE. Загалом вчені спостерігали за пульсаром та "долонею" 17 днів і отримали перші карти магнітного поля в "руці". Вченим вдалося зробити висновок що пульсари можуть діяти як прискорювачі частинок, а також зрозуміти як наденергетична матерія та частинки антиматерії живуть навколо пульсара.
Раніше "Телеграф" розповідав, що метеорит який впав на землю близько 60 мільйонів років тому, знищив 3/4 всього живого і вбив динозаврів міг підняти в повітря таку кількість пилу, що сонце не було видно два роки. Саме через це зникали частина рослин і вимирали тварини. Загалом пил протримався в повітрі приблизно 15 років, що знизила температуру планети.