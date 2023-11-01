Рука скелета в космосі: телескоп NASA зафіксував привид вибуху зірки (фото)

Вчені майже три тижні спостерігали за космічним об'єктом

В космосі чимало всього химерного та трохи лякаючого. Серед таких речей — примарний вид зіркового вибуху у вигляді руки скелета. Його зафіксував найновіший рентгенівський космічний телескоп NASA. Вперше наслідки вибуху зірки побачили в 2001 році завдяки обсерваторії Чандра. Наразі ж вдалося отримати чіткіше зображення.

"Примарна рука" або офіційно MSH 15-52, знаходиться на відстані 16 000 світлових років від Землі. Вона утворилась в результаті вибуху над нової зірки і по суті є пульсаром. Пульсар — це обертова нейтронна зірка, яка має сильне магнітне поле та створює потужні струмені заряджених частинок й інтенсивний вітер, що утворюють туманність пульсарного вітру — ту саму руку.

Нове зображення "Примарної руки"

Перше зображення не було настільки детальним і не давало вченим потрібної інформації

У цій космічній долоні пульсар розташований в її основі і він відправляє в космос часточки, які схожі на людську руку. Новий знімок вдалося отримати завдяки космічному телескопу IXPE. Загалом вчені спостерігали за пульсаром та "долонею" 17 днів і отримали перші карти магнітного поля в "руці". Вченим вдалося зробити висновок що пульсари можуть діяти як прискорювачі частинок, а також зрозуміти як наденергетична матерія та частинки антиматерії живуть навколо пульсара.

Рух магнітного поля всередині від пульсару

Раніше "Телеграф" розповідав, що метеорит який впав на землю близько 60 мільйонів років тому, знищив 3/4 всього живого і вбив динозаврів міг підняти в повітря таку кількість пилу, що сонце не було видно два роки. Саме через це зникали частина рослин і вимирали тварини. Загалом пил протримався в повітрі приблизно 15 років, що знизила температуру планети.