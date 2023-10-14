Вогняне кільце: земляни змогли побачити рідкісне сонячне затемнення (фото та відео)

Вогняне кільце можна було бачити упродовж приблизно 4 хвилин

Жителі частини нашої планети 14 жовтня змогли спостерігати дуже рідкісне явище, яке називається кільцевим сонячним затемненням.

І хоч в Україні його побачити було неможливо, але для тих, хто його все ж таки хотів побачити, у YouTube Північноамериканського аерокосмічного відомства (NASA) запустили онлайн-трансляцію цієї події.

Кільцеве сонячне затемнення також має назву "вогняного кільця", оскільки в цей період Місяць перекриває центральну частину Сонця, залишаючи краї видимими. Через це і виникає відповідна ілюзія.

Цього року затемнення було дуже коротким і тривало близько 4 хвилин, а побачити його наживо могли жителі Північної Америки та більшої частини Центральної Америки.

Саме ж затемнення почалося приблизно о 18:30 за Київським часом, а кільце з’явилося десь о 19:13, після чого Місяць продовжив свій рух і через півтори години Сонце знову засяяло на повну силу.

Однак у соціальних мережах користувачі почали публікувати фото і відео того, як це все відбувалося.

Як розповідав "Телеграф", за два тижні у жовтні можна буде спостерігати ще один астрономічний інтерес, цього разу і в Україні. Часткове місячне затемнення збігається з повною — його називають "Місяць мисливців".