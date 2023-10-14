Огненное кольцо: земляне смогли увидеть редкое солнечное затмение (фото и видео)

Огненное кольцо можно было видеть примерно 4 минуты

Жители части нашей планеты 14 октября смогли наблюдать очень редкое явление, которое именуется кольцевым солнечным затмением.

И хоть в Украине его увидеть было невозможно, но для тех, кто его все же хотел увидеть, в YouTube Североамериканского аэрокосмического ведомства (NASA) запустили онлайн трансляцию этого события.

Кольцевое солнечное затмение также имеет название "огненного кольца", поскольку в этот период Луна перекрывает центральную часть Солнца, оставляя его края видимыми. Из-за этого и появляется соответствующая иллюзия.

В этом году затмение было очень коротким и длилось около 4 минут, а увидеть его вживую могли жители Северной Америки и большей части Центральной Америки.

Само же затмение началось примерно в 18:30 по Киевскому времени, а кольцо появилось где-то в 19:13, после чего Луна продолжила свое движение и спустя полтора часа Солнце вновь засияло на полную силу.

Однако в социальных сетях пользователи вовсю начали публиковать фото и видео того, как это все происходило.

Как рассказывал "Телеграф", через две недели в октябре можно будет наблюдать еще один астрономический интерес, на этот раз и в Украине. Частичное лунное затмение совпадет с полной — его называют "Луна охотников".