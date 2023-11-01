Рука скелета в космосе: телескоп NASA зафиксировал призрак взрыва звезды (фото)

Ученые почти три недели наблюдали за космическим объектом

В космосе немало всего причудливого и немного пугающего. Среди таких вещей – призрачный вид звездного взрыва в виде руки скелета. Его зафиксировал новейший рентгеновский космический телескоп NASA. Впервые результаты взрыва звезды увидели в 2001 году благодаря обсерватории Чандра. Теперь удалось получить более четкое изображение.

"Призрачная рука" или официально MSH 15-52, находится на расстоянии 16 000 световых лет от Земли. Она образовалась в результате взрыва над новой звездой и по сути является пульсаром. Пульсар — это вращающаяся нейтронная звезда, обладающая сильным магнитным полем и создающая мощные струи заряженных частиц и интенсивный ветер, образующих туманность пульсарного ветра — саму руку.

Новое изображение "Призрачной руки"

Первое изображение не было столь подробным и не давало ученым нужной информации

В этой космической ладони пульсар расположен в ее основе и он отправляет в космос дольки, похожие на человеческую руку. Новый снимок удалось получить благодаря космическому телескопу IXPE. В общем, ученые наблюдали за пульсаром и "ладонью" 17 дней и получили первые карты магнитного поля в "руке". Ученым удалось заключить, что пульсары могут действовать как ускорители частиц, а также понять как сверхэнергетическая материя и частицы антиматерии живут вокруг пульсара.

Движение магнитного поля внутри от пульсара

Ранее "Телеграф" рассказывал, что метеорит упавший на землю около 60 миллионов лет назад, уничтожил 3/4 всего живого и убил динозавров, мог поднять в воздух такое количество пыли, что солнце не было видно два года. Именно поэтому исчезали часть растений и вымирали животные. В общей сложности пыль продержалась в воздухе примерно 15 лет, что снизило температуру планеты.