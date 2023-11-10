Если все ледники растают: что будет с планетой и Украиной

Экологи предупреждают постоянно – климат меняется и это влияет на погоду. Именно из-за этой связи погодные условия становятся все более экстремальными, а стихийные явления более разрушительными. Если представить сценарий внезапного таяния ледников — Землю накроет ряд катастроф, которые будут менять друг друга. Достанется и Украине

В общей сложности с XIX века планета нагрелась на примерно 2 °C. Кажется небольшая цифра, однако миллионы людей могут пострадать от чрезмерной жары, нехватки питьевой воды и сильных прибрежных наводнений. Ученые регулярно отчитываются о таянии ледников из-за повышения уровня тепла в океане и насколько угрожающим это может быть.

"Телеграф" собрал данные о том, чем грозит одномоментное таяние ледников человечеству. Определить на 100% полный объем ледников на Земле невозможно. Ученые предполагают, что в случае одномоментного общего таяния ледников, уровень воды в Мировом океане поднялся на 70 м сразу.

В Украине затопит Одессу, побережье Черного и Азовского морей

Прибрежные города на планете были затоплены. И речь идет не только о Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско или Рио-де-Жанейро, но и об украинских городах, в частности Одессе.

На визуализации показано, что Азовское море дойдет почти до Запорожья, затопив побережье и часть Крыма. Одесса окажется под водой вместе с селами и городами в прибрежной зоне Одесской и Николаевской областей.

Так ИИ видит последствия таяния ледников в Одессе

Пострадают все континенты. Даже засушливая Австралия потеряет множество территорий, которые сейчас заселены, ведь из-за климата в основном поселения располагались на берегу океана.

Чистая пресная вода станет на вес золота

Всего чуть больше 2% всей воды на Земле замерзло в ледниках, однако это три четверти пресной воды, которая нужна людям для существования. Резкое таяние ледников и повышение уровня моря приведет не только к масштабным наводнениям, но и проблемам с питьевой водой. Соленая вода будет подниматься. Она проникнет в глубинные запасы пресной воды, находящиеся под землей. Пресноводные горизонты, из которых люди берут воду, уничтожатся — для того, чтобы употреблять, ее нужно будет очищать от соли.

Именно лед сохраняет множество химикатов и токсичных веществ, которые человечество использовало на протяжении всей истории. По льду даже можно определить уровень загрязнения воздуха в ту или иную эпоху. В случае если ледники растают, химикаты будут выбрасываться в реки и подземные воды, отравляя их. Кроме обычных химикатов, которые производил человек в ледниках, а точнее в одном проценте вечной мерзлоты хранится более 700 млн килограммов ртути. В вечной мерзлоте также дремлют различные вирусы, которые будут оживать от таяния и распространяться через воду.

Ледниковый период в Европе, а затем резкая засуха и жара

Попадание пресной воды в соленую также навредит, в частности Гольфстриму, который приносит тепло в северную Европу благодаря плотной соленой воде из Арктики. В случае резкого повышения количества пресной воды Гольфстрим остановится и температура в Северной Европе может упасть настолько, что может начаться небольшой ледниковый период. И это не последняя опасность от таяния ледников там есть органические вещества, которые переваривают микроорганизмы и это приведет к выбросам метана и углекислого газа. Такой выброс может привести к повышению глобальной температуры планеты на 3,5 градуса по Цельсию по сравнению с сегодняшней. Европу после Ледникового периода покроют высокие температуры, засухи и пустынный климат. Ураганов и штормов будет все больше.

Реальность угрозы

Хотя возможность таяния ледников одномоментно почти невероятна, все эти изменения климата происходят постепенно. Число ледников постоянно уменьшается. К примеру, в Северной Гренландии за последние 40 лет исчезли 35% шельфовых ледников. Три из них исчезли полностью. Если только в одной Северной Гренландии лед растопится полностью, это поднимет глобальный уровень моря более чем на 2 м.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой катастрофе, уничтожившей большую часть живого на Земле. Речь идет о том, что 66 млн. лет назад в планету врезался огромный метеорит. Именно на него возлагают вину за гибель динозавров. Он поднял в воздух такое количество пыли и сажи, что солнца не было видно два года.