Экологическая катастрофа в Киеве: уникальное озеро Синее высохло, а чиновники "тормозят"

Жители столичного Виноградаря могут навсегда потерять зеленую зону вблизи остатков водоема

В Подольском районе Киева из-за экологической катастрофы, вызванной обезвоживанием, высохло легендарное и уникальное озеро "Синее". А его спасение по непонятным причинам затягивается. Как сообщили "Телеграфу" жители массива Виноградарь, со спасением водоема компетентные структуры не спешат. Между тем водоем продолжает находиться в катастрофическом состоянии.

Что обещали чиновники летом

Ранее журналистам издания в департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА рассказывали, что 14 августа своим распоряжением Киевская городская военная администрация разрешила распределить средства природоохранного фонда, который предусматривал выделение 35 млн грн на комплекс работ по ревитализации данного озера.

Проблема с обмелением этого украшения спального массива возникла еще в 2020 году. Уже тогда по заказу коммунального предприятия "Плесо" специалисты проводили научно-исследовательские работы на водоеме. Впрочем, по словам местных, обезвоженное озеро не спасают даже сейчас.

Как известно, Синее озеро ранее считалось самым большим из водораздельных водоемов столицы. До обмеления его длина составляла 700 метров, ширина – до 200 м, а водная площадь – около 15 га. Питалось оно поверхностными и грунтовыми водами.

Высохшее озеро Синее. Фото — Светланы Крохиной

Вокруг этого водоема в 1980-х годах был построен весь Синеозерный массив. Озеро было популярной локацией для отдыха, купания и рыбалки. В водоеме насчитывалось около 10 видов рыбы. Периодически там проводилось масштабное зарыбление.

Еще летом финансирование спасения водоема разблокировали, но до работ пока дело не дошло

Отметим, название озера происходит от необычного синеватого цвета воды. По официальной версии, такой оттенок дают мергелистые, супесчаные отложения, образовавшиеся еще в Ледниковый период. Поэтому дно озера было устлано синеватым илом.

На фоне очередного строительного бума в столице пользователи соцсетей высказывали опасения, что со временем на месте озера появятся новые высотки, если все оставить все как есть.

Что говорят экологи

Одной из главных техногенных причин катастрофического обмеления озера известный эколог Владимир Борейко в комментарии "Телеграфу" назвал интенсивную застройку вблизи водоема.

— Когда не было там застройки и ЖК "Синеозерного", озеро было в три раза шире и в 5 раз глубже. В целом водоемы наполняются тремя способами.

Во-первых, это источники. Но они не являются основным наполнителем водоемов.

Второй фактор – дождевая вода (или снежная весной).

И в-третьих, это не критическое испарение летом, объясняет он.

По словам эколога, если есть источники, они будут наполнять озеро, однако в случае, если уровень грунтовых вод сильно упал, то источники — мертвые и не подпитывают водоем (по закону гидростатики о соединяемых сосудах).

Поэтому, как добавил Владимир Борейко, в ситуации с Синим озером проект управления экологии и природных ресурсов КГГА об углублении озера на 5 метров с выделением бюджетных средств на эти работы — не сработает.

— Не знаю, насколько этот проект будет оптимальным и эффективным. Если грунтовые воды упали там на 7-10 метров, то выкапывание ничего не даст. А когда строят многоэтажки (а там они везде), то строители роют очень глубоко (это же не "хрущобы" на 5 этажей, а дома — на 20-30 этажей), то под сооружениями падает уровень грунтовых вод. Даже если там два-три источника найдут, это не решение вопроса, отмечает Владимир Борейко.

Эксперт подчеркнул, что на озере фактически уничтожен водосбор. Вблизи водоема проложены дорожки и тротуары, поэтому вода, которая раньше естественными путями стекала в Синее, сейчас идет в ливневую систему.

— Работает только один водосбор, там, где лес, – продолжает он. — А с других трех сторон водоема он не срабатывает, поскольку вся вода уходит в сливосток, а затем на Бортничи (там расположена станция аэрации с комплексом инженерных сооружений, оборудования и коммуникаций, предназначенным для полной биологической очистки сточных вод Киева от загрязняющих веществ. — Ред.). Следовательно, самый главный фактор, который дает много воды, не работает.

На озере фактически уничтожен водосбор

Также природозащитник напомнил, что летом этого года была сильная жара и испарилось очень много воды. Чтобы избежать этого, он напомнил древний "лайфхак": жители сел всегда обсаживали копанки ивой. Это дерево образует тень, поэтому в течение дня особого зноя нет, а потому интенсивное испарение тоже отсутствует.

— А это озеро практически "лысое", — говорит Владимир Борейко. — Конечно, есть там кое-где ивы или тополя, но отсутствует как таковая массивная защита от солнца. Это маленькое озерцо. Если взять Тельбин (глубокое и большое озеро в Дарницком районе столицы. — Ред.) или какое-то аналогичное, то у него много воды. А ведь Синее — маленькое озеро. Поэтому нужно было еще давно высаживать вокруг него ивы для защиты от жары. Однако этого не сделали. Итак, есть все эти три фактора, и они минусовые.

Если приедет техника и будет рыть, это будет копанка, а не озеро, — продолжает эколог. — Насколько будут работать источники для наполнения озера, есть ли они вообще там, даже не даю и 5%, что будет такое развитие событий.

Я предлагал местным: в складчину наймите людей, которые по селам роют скважины и посмотрите, на каком уровне стоит вода. Если на глубине 7-10 метров, то миллионы, которые там зароют (чиновники с подрядчиками. — Ред.), это будет очередной акт коррупции. Или высадите иву. Сейчас осень, можно высаживать эти деревца. Нарежьте даже ветки, и через несколько лет там будут деревья. Но никто ничего не делает, только возмущаются в интернете, резюмировал директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр".

Больше об экологических проблемах Киева вы можете прочитать в интервью с членом Всемирной комиссии по охранным территориям Международного союза охраны природы, директором Киевского эколого-культурного центра Владимиром Борейко под названием "Зеленые зоны превратили в генделики". Интервью об экологии Киева — застройки, вырубки и (без)деятельность власти".

Как сообщалось, масштабная застройка Киева стала причиной ползучего уничтожения парков и зеленых зон.

Также "Телеграф" писал, что ситуация с другими водоемами Киева тоже неутешительная: примерно из ста водных объектов в столице каждый третий был незаконно застроен.