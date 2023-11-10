Якщо всі льодовики розтануть: що буде з планетою та Україною

Екологи попереджають постійно — клімат змінюється і це впливає на погоду. Саме через цей зв'язок погодні умови стають дедалі екстремальнішими, а стихійні явища руйнівнішими. Якщо уявити сценарій раптового танення льодовиків — Землю накриє ряд катастроф, які змінюватимуть одна одну. Дістанеться і Україні

Загалом з XIX століття планета нагрілась на приблизно 2° C. Здається невелика цифра, однак мільйони людей можуть постраждати від надмірної спеки нестачі питної води і шалених прибережних повеней. Вчені регулярно звітують про танення льодовиків через підвищення рівня тепла в океані та наскільки загрозливим явищем це може бути.

"Телеграф" зібрав дані щодо того, чим загрожує одномоментне танення льодовиків людству. Визначити на 100% повний об'єм льодовиків на Землі неможливо. Вчені припускають, що в разі одномоментного загального танення льодовиків, рівень води у Світовому океані піднявся на 70 м одразу.

В Україні затопить Одесу, узбережжя Чорного та Азовського морів

Прибережні міста на планеті були затоплені. І мова йде не тільки про Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско чи Ріо-де-Жанейро, а й про українські міста, зокрема Одесу.

На візуалізації показано, Азовське море дійде майже до Запоріжжя, затопивши узбережжя та частину Криму. Одеса опиниться під водою, разом із селами та містами у прибережній зоні Одеської та Миколаївської областей.

Так ШІ бачить наслідки танення льодовиків в Одесі

Постраждають усі континенти. Навіть посушлива Австралія втратить безліч територій які наразі заселені, адже через клімат здебільшого поселення розташовувалися на березі океану.

Чиста прісна вода стане на вагу золота

Всього трохи більше ніж 2% всієї води на Землі замерзло в льодовиках, однак це три чверті прісної води яка потрібна людям для існування. Різке танення льодовиків і підвищення рівня моря призведе не тільки до масштабних повеней, а й проблем з питною водою. Солона вода буде підніматися. Вона проникне в глибинні запаси прісної води, які знаходяться під землею. Прісноводні горизонти з яких люди беруть воду знищаться — для того, щоб вживати її треба буде очищати від солі.

Саме лід зберігає безліч хімікатів і токсичних речовин, які людство використовувало протягом всієї своєї історії. По льоду навіть можна визначити рівень забруднення повітря в ту чи іншу епоху. В разі якщо льодовики розтануть, хімікати будуть викидатися в ріки та підземні води, отруюючи їх. Окрім звичайних хімікатів які виробляла людина в льодовиках, а точніше в одному відсотку вічної мерзлоти зберігається понад 700 млн кілограмів ртуті. У вічній мерзлоті також дрімають різноманітні віруси, які оживатимуть від танення та розповсюджуватимуться через воду.

Льодовиковий період в Європі, а потім різка посуха та спека

Потрапляння прісної води в солону також нашкодить, зокрема Гольфстріму, який приносить тепло в північну Європу завдяки щільній солоній воді з Арктики. В разі різкого підвищення кількості прісної води Гольфстрім зупиниться і температура в Північній Європі може впасти настільки, що може початися невеликий Льодовиковий період. І це не остання небезпека від танення льодовиків там є органічні речовин, які перетравлюють мікроорганізми і це спричинить викиди метану та вуглекислого газу. Такий викид може привести до підвищення глобальної температури планети на 3,5 градуса Цельсія порівняно з сьогоднішньою. Європу після Льодовикового періоду накриють високі температури, посухи та пустельний клімат. Ураганів та штормів ставатиме все більше.

Реальність загрози

Хоча можливість танення льодовиків одномоментно майже неймовірна, всі ці зміни клімату відбуваються поступово. Кількість льодовиків постійно зменшується. Наприклад, у Північній Гренландії за останні 40 років зникли 35% шельфових льодовиків. Три з них зникли повністю. Якщо тільки в одній Північній Гренландії лід розтопиться повністю, це підніме глобальний рівень моря на понад 2 м.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу катастрофу, яка знищила більшу частину живого на Землі. Йдеться про те, що 66 млн років тому в планету врізався величезний метеорит. Саме на нього покладають провину за загибель динозаврів. Він підняв у повітря таку кількість пилу та сажі, що сонця не було видно два роки.