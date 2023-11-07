Такої ситуації ще не було: яких сюрпризів чекати від майбутньої зими

Синоптик зробила прогноз погоди на зиму

Зима цього року обіцяє бути теплою, як і у минулі кілька років. Однак є деякі фактори, які говорять про те, що українцям все ж таки варто очікувати періоди з вторгненням арктичного повітря та короткочасні похолодання.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрДМІ) Віра Балабух. Вона виділила ситуацію з північчю Тихого океану, якої раніше ще не було.

"Цього року будуть деякі особливості. Зараз дуже нагрілася північ Тихого океану. Досить висока температура там спостерігається ще з квітня. Такої ситуації ще не було, і це вплине на сезонні прогнози. До чого це призведе? До короткочасних вторгнень арктичного повітря", — прогнозує синоптик

Віра Балабух також наголосила, що на тлі аномально теплої зими в Україні все ж таки варто очікувати короткочасні похолодання.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграфа": Україна з’явиться новий "союзник" з Європи: кліматологи дали прогноз на майбутню зиму.

Нагадаємо, раніше завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрДМІ Вазіра Мартазінова розповіла "Телеграфу", коли в Україну прийдуть морози.