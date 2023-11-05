Україну накрило північне сяйво: дивовижні фото та пояснення астронома

В Україні таке явище спостерігається дуже рідко

В Україні ввечері 5 листопада можна побачити дуже рідкісне для нашої країни північне сяйво, яке найчастіше спостерігається лише у країнах неподалік полярного кола.

Як пояснив астроном Володимир Кажанов у своєму Facebook, таке явище повторюватиметься і в майбутньому, проте його час спрогнозувати дуже складно, а тому варто поспішити побачити його поки що є така можливість.

"Дивитись треба в північну сторону неба. Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій. Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400...1600 чи більше). З налаштуваннями поекспериментуйте, що б не було пересвіченого неба чи темного як смола", — написав він.

За його словами, причиною сяйва стала потужна геомагнітна буря, яка сталася внаслідок викиду коронарної маси на Сонці кілька днів тому. Спостерігати рідкісне явище можна в ніч із 5 на 6 листопада у північній Європі

Місця, над якими помітне північне сяйво

Крім цього, багато користувачів мережі вже почали ділитися в соцмережах своїми фотографіями північного сяйва, а деякі фотографії, як стверджується, були зроблені в Київській області і в самому Києві.

Фото: Ярослав Мунтянов

Фото: Станіслав Щедрін

Фото: Станіслав Щедрін

Фото: Станіслав Щедрін

Як повідомлялося раніше, у жовтні в деяких частинах нашої планети можна було спостерігати рідкісне явище під назвою кільцеве сонячне затемнення, яке виникає, коли Місяць закриває собою лише центральну частину Сонця.