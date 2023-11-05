Украину накрыло северное сияние: удивительные фото и пояснения астронома

В Украине такое явление наблюдается очень редко

В Украине вечером 5 ноября можно увидеть очень редкое для нашей страны северное сияние, которое зачастую наблюдается лишь в странах неподалеку от полярного круга.

Как объяснил астроном Владимир Кажанов в своем Facebook, такое явление будет повторяться и в будущем, однако его время спрогнозировать очень сложно, а потому стоит поспешить увидеть его пока есть такая возможность.

"Смотреть нужно в северную сторону неба. Если есть возможность, найдите место для наблюдения без светового загрязнения, подальше от фонарей уличного освещения и высоких деревьев или домов. Желательно, что бы был вид на горизонт. Если вы не видите глазами, попробуйте сделать фото смартфоном, настроив съемку с длинной экспозицией, или установите фотоаппарат на штатив и сделайте несколько снимков с длинной выдержкой 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400…1600 или более). С настройками поэкспериментируйте, что бы ни было засвеченного неба или темного как смола", — написал он.

По его словам, причиной сияния стала мощная геомагнитная буря, которая произошла вследствие выброса коронарной массы на Солнце несколько дней назад. Наблюдать редкое явление можно в ночь с 5 на 6 ноября в северной Европе

Места, над которыми заметно северное сияние

Кроме этого многие пользователи сети уже начали делиться в соцсетях своими фотографиями северного сияния, а некоторые фотографии, как утверждается были сделаны в Киевской области и в самом Киеве.

Фото: Ярослав Мунтянов

Фото: Станислав Щедрин

Фото: Станислав Щедрин

Фото: Станислав Щедрин

Как сообщалось ранее, в октябре в некоторых частях нашей планеты можно было наблюдать редкое явление, под названием кольцевое солнечное затмение, которое возникает, когда Луна закрывает собой лишь центральную часть Солнца.