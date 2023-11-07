Такой ситуации еще не было: каких сюрпризов ждать от предстоящей зимы

Синоптик сделала прогноз погоды на зиму

Зима в этом году обещает быть теплой, как и в прошлые несколько лет. Однако есть некоторые факторы, которые говорят о том, что украинцам все же стоит ожидать периоды со вторжением арктического воздуха и кратковременные похолодания.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух. Она выделила ситуацию с севером Тихого океана, которой ранее еще не было.

"В этом году будут некоторые особенности. Сейчас очень нагрелся север Тихого океана. Достаточно высокая температура там наблюдается еще с апреля. Такой ситуации еще не было, и это повлияет на сезонные прогнозы. К чему это приведет? К кратковременным вторжениям арктического воздуха", — прогнозирует синоптик.

Вера Балабух также подчеркнула, что на фоне аномально теплой зимы в Украине все же стоит ожидать кратковременные похолодания.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграфа": У Украины появится новый "союзник" из Европы: климатологи дали прогноз на предстоящую зиму.

Напомним, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова рассказала "Телеграфу", когда в Украину придут морозы.