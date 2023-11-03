Когда в Украине ждать первых настоящих морозов: ученая дала четкий ответ

Осталось ждать не так уж долго

Осень не перестает удивлять украинцев колебаниями погоды, — то первым снегом, то штормами, то ливнями, то почти летней жарой. Однако вскоре уже начнутся и морозы.

Их можно будет ожидать уже в декабре. Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.

Как известно, первые небольшие минуса и заморозки на поверхности грунта уже были, однако они не длились долго. Хотя декабрь в последние годы больше похож на продолжение осени в Украине и не отличается серьезными морозами, именно в этом месяце в 2023 году ожидается первое существенное похолодание.

"Первые морозы и стабильный переход через 0 градусов ожидаются примерно в преддверии 10 декабря . В этот период ожидается волна похолодания", — подчеркнула Мартазинова.

Больше о том, какой будет зима в этом году в Украине, читайте в статье по ссылке: У Украины появится новый "союзник" из Европы: климатологи дали прогноз на предстоящую зиму.

Как сообщал "Телеграф", ранее ученые также рассказывали, что сейчас метеорологическая зима в Украине длится уже не три месяца.