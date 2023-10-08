В Украине выпал первый снег: чего ждать киевлянам от погоды в начале недели (фото)

Снег начался около 13:30, а до этого шел дождь

Сегодня, 8 октября, в Украине выпал первый снег. А там, где его еще не было, все равно существенно ухудшилась погода.

В Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать киевлянам в начале следующей недели. Температуры будут достаточно низкими.

Для начала о первом снеге.

Его зафиксировали в Карпатах, а именно на горе Поп-Иван — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2028.5 м. Соответствующие фотографии в Facebook обнародовала путешественница Lesia Cherniatovich

По словам девушки, снег начался около 13:30, а до этого шел дождь.

Так вот, согласно прогнозу погоды, в ночь на 9 октября температура столбиков термометров в некоторых частях Киевской области может падать вплоть до 1 градуса тепла. На поверхности грунта заморозки 0-5. Днем ситуация будет лучше, но не сильно — воздух прогреется до 6-11 градусов по Цельсию.

В самом Киеве будет несколько теплее — ночью до 4 градусов тепла, а днем до 10. Кроме этого 9 октября по всей области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а такие показатели означают 1 уровень опасности.

Во вторник в столице холода сохранятся, а вот к среде немного потеплеет:

Напомним, ранее мы писали о том, что известная метеоролог объяснила изменчивую погоду в Украине.