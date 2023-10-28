Киев страдает от сумасшедшего шторма: каких сюрпризов ждать от погоды дальше
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Ветер в Киеве валит деревья и автомобили
Утро субботы, 28 октября, вышло совсем не томным для жителей Киева, — столицу накрыл сильный шторм, в результате которого вырвало много деревьев и повредило автомобили.
Как долго он продлится? И чего ждать от погоды в Киеве дальше? На эти вопросы "Телеграф" поискал ответы в прогнозах синоптиков "Укргидрометцентра".
На 28 октября штормовое предупреждение объявлено для всей территории Украины, однако Киеву и Киевской области досталось больше всего, — там порывы ветра в отдельных районах могут достигать силы в 28 метров в секунду. Однако жителям столицы не стоит расстраиваться, поскольку это временное явление, и уже в воскресенье, 29 октября, погода успокоится, ожидается переменная облачность и температура 14-16 градусов.
В понедельник-вторник, 30-31 октября, тоже будет сухо, при этом еще и потеплеет до 18-20 градусов. Это вероятно будут последние теплые дни в Киеве в этом году, поскольку дальше город накроет похолодание.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода ожидается этой зимой в Украине по мнению ученых.