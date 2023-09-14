Мощный ливень с градом затопил Киев: авто на улицах поплыли (фото, видео)

Непогода в столице продлится и ночью, говорят синоптики

Киев вечером 14 сентября накрыла непогода. В некоторых районах прошел град, а дороги затопило настолько, что автомобили наполовину в воде.

Видео и фото затопленной столицы публикуют в местных Telegram-каналах. Власти города рассказали киевлянам, куда следует обращаться в случае подтопления.

Сильный ливень с градом прошел на выезде из Киева в сторону Житомира. Позже патрульная полиция сообщила, что из-за сильного дождя утруднено движение транспорта на улице Гродненской. Водителей попросили планировать маршрут, учитывая ситуацию. В некоторых районах из-за подтопления уровень воды серьезно поднялся, автомобили практически по крыши затоплены.

Также жители столицы слышали сильный гром. По словам синоптиков, гром и дождь будет и ночью. Непогода также добралась и до Деснянского района Киева. В городе поднялся сильный ветер, горожан просят не ходить под линиями электропередач и деревьями, чтобы избежать ЧП.

В КГГА заверили, что Гидрослужбы столицы готовы к работе во время дождей. В случае затопления проезжей части или тротуаров киевлянам посоветовали обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор" по телефону 044-284-74-19.

Если же упало дерево или ветки, то нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по телефону 044-272-40-18 или сообщать спасателям по телефону 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Ливии прошло сильнейшее наводнение из-за которого погибли больше 5 тысяч человек. Еще несколько тысяч человек числятся как пропавшие без вести.