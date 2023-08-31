Зевс передает привет: Киев и область накрыла мощная непогода (фото, видео)

Украинцам советуют далеко не прятать зонтики

Киев и область вечером 31 августа накрыла непогода. В некоторых районах слышен гром и идет дождь, а в небе видны молнии, будто бы Зевс передает украинцам свой привет.

Зрелищными фото и видео делятся в местных Telegram-каналах. К слову, непогода будет держаться еще 1 сентября и накроет несколько регионов.

Так, в столице небо было затянуто черными тучами сквозь которые зловеще сверкала молния. Позже начался проливной дождь. Но стоит отметить, что проходимость пока что хорошая, автомобили не плавают по проезжей части, а пешеходы не ходят по колено в воде.

В то же время в отдельных районах Киевской области сверкают молнии, а небо окрасилось в необычные цвета. В сети шутят, что греческий бог грома и молнии Зевс решил передать свой привет жителям региона.

В Укргидрометцентре предупреждали, что 31 августа в отдельных районах ожидается град и шквалы ветра 15-20 метров в секунду. Аналогичная погода продержится и в ночь на 1 сентября в южной части, центральных и большинстве северных областей, а в Житомирской, Винницкой и Киевской областях такая погода ожидается днем. В отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности – желтый).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет на первых выходных в сентябре. Синоптики рассказали, в каких регионах ожидать дождей.