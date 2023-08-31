Зевс передає привіт: Київ та область накрила потужна негода (фото, відео)

Українцям радять далеко не ховати парасольки

Київ та область увечері 31 серпня накрила негода. У деяких районах чути грім і дощ, а в небі видно блискавки, ніби Зевс передає українцям своє привітання.

Видовищними фото та відео діляться у місцевих Telegram-каналах. До речі, негода триматиметься ще 1 вересня і накриє кілька регіонів.

Так, у столиці небо було затягнуте чорними хмарами, крізь які зловісно блищала блискавка. Пізніше почалася злива. Але варто зазначити, що прохідність поки що хороша, автомобілі не плавають проїжджою частиною, а пішоходи не ходять по коліно у воді.

Водночас в окремих районах Київської області виблискують блискавки, а небо забарвилося у незвичайні кольори. У мережі жартують, що грецький бог грому та блискавки Зевс вирішив передати своє привітання жителям регіону.

В Укргідрометцентрі попереджали, що 31 серпня в окремих районах очікується град та шквали вітру 15-20 метрів за секунду. Аналогічна погода протримається й у ніч на 1 вересня у південній частині, центральних та більшості північних областей, а у Житомирській, Вінницькій та Київській областях така погода очікується вдень. В окремих районах центральних та південних областей град та шквали 15-20 м/с (і рівень небезпеки – жовтий).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде першими вихідними у вересні. Синоптики розповіли, у яких регіонах чекатимуть на дощі.