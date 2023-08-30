В Україну насуваються дощі: в яких містах буде вирувати негода наприкінці серпня

Останні дні літнього місяця принесуть в країну пориви сильного вітру, але не всюди

Деінде в Україні у першій половині тижня мали пройти дощі та принести довгоочікувану прохолоду. За словами синоптиків, 30-31 серпня пекельні +30 градусів будуть лише в декількох областях.

Як повідомляє Meteofor, опади заливатимуть лише один регіон. Вони почнуться зночі та триматимуться до вечора протягом двох днів. Іноді супроводжуватимуться грозою.

Погода у Львові на 30-31 серпня

У місті триматимуться добові опади, іноді з грозою. Протягом двох днів вони змінюватимуть свою інтенсивність, але не призупинятимуться. Температура повітря вдень становитиме +22…23 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +16…17 °C. Вітер в 30-31 серпня триматиметься свіжим, максимальна швидкість якого сягатиме 9 м/с.

Погода у Львові на 30-31 серпня

Погода у Києві на 30-31 серпня

У столиці України передбачається спочатку сонячна погода, а потім хмарна та дощова. У середу лише ранок буде похмурим, а у четвер хмарність триматиметься зранку і до вечора. Вдень ймовірні опади. Удень температура у місті сягатиме +28…31 градусів, а вночі падатиме до +20…23 °C. Сильний вітер дме 30 серпня, і його максимальна швидкість сягає 10 м/с. 31 серпня вітер зменшиться до помірних 7 м/с.

Погода у Києві на 30-31 серпня

Погода у Харкові на 30-31 серпня

На сході України синоптики обіцяють суцільно сонячну погоду. Температура повітря вдень становитиме +28…29 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +16…17 °C. Вітер помірний, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с.

Погода у Харкові на 30-31 серпня

Погода у Донецьку на 30-31 серпня

На Донбасі протягом двох днів буде ясне небо. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +27…30 градусів, а вночі температура знизиться до +15…16 °C. У 30-31 серпня дме свіжий вітер, його максимальна швидкість сягатиме 10 м/с.

Погода у Донецьку на 30-31 серпня

Погода у Дніпрі на 30-31 серпня

У цьому місті також не прогнозується дощів.Там максимальна температура повітря вдень становитиме +28…31 градусів. Уночі позначки термометрів покажуть +18…19 °C. Максимальна швидкість свіжого вітру становитиме 9 м/с.

Погода у Дніпрі на 30-31 серпня

Погода в Одесі на 30-31 серпня

На півдні країни трохи задощить, зокрема у четвер вдень. Повітря у денний час прогріється до +28 °C, а вночі позначки термометрів знизяться до +22…24 градусів. 30 серпня дме сильний вітер, його швидкість сягає 10 м/с. Наступного дня прогнозується помірний вітер — до 7 м/с.

Погода в Одесі на 30-31 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку вересня українці ще відчують спекотні дні.