Перший вихідний вересня подарує Україні ідеальну погоду: яким буде початок осені

Частину України поллють дощі

Останній день літа буде дощовим у деяких областях України. А ось субота, 2 вересня, подарує українцям чудову погоду.

Про це свідчать прогнози погоди від Укргідрометцентру. Загалом перші дні осені будуть теплими.

У четвер, 31 серпня, дощі ймовірні у західних, частині центральних (у тому числі в Київській) та південних областях, крім Херсонської. Максимальна температура повітря вдень +32 градуси на Херсонщині, а Криму до 34 спекотних градусів. На решті території країни – від 19 до 30 градусів зі знаком плюс. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до +13 градусів.

Карта погоди на 31 серпня

У перший день осені, 1 вересня, температура повітря знизиться, лише на Луганщині прогнозується до +31 градуса. На решті території країни вдень очікується +19+29 градусів, найбільш прохолодно буде на заході України. Дощі можливі у південній, північній та східній частині країни. Нічна температура повітря — від 13 до 22 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди на 1 вересня

Субота, 2 вересня, у погодних умовах буде чудовою — дощів не очікується, мінлива хмарність. Температура повітря в денні години — від 19 до 28 градусів зі знаком "плюс". Вночі стовпчики термометрів покажуть +13 +21 градус.

Карта погоди на 2 вересня

У неділю, 3 вересня, дощі можливі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. У решті регіонів без опадів. Вдень повітря подекуди прогріється до 31 градуса, вночі прогнозується від 12 до 18 градусів тепла.

Карта погоди на 3 вересня

Перший робочий тиждень осені розпочнеться для деяких українців із дощу. У понеділок, 4 вересня, опади прогнозуються у західній частині країни та деяких центральних областях. Проте температура повітря залишатиметься літньою: вдень прогнозується +23+31 градус, у нічний час стовпчики термометрів покажуть від 13 до 20 градусів вище за нуль.

Карта погоди на 4 вересня

Народний синоптик Володимир Деркач підтверджує, що початок вересня буде теплим. Однак незабаром буде й різка зміна погоди: почнуться опади та досить сильно похолодає, буде вітряно. Однак ця "репетиція осені" буде короткочасною.

"Ця зміна погоди як швидко прийде, так і швидко пройде. Вже в другій половині першої декади вересня знову встановиться хороша погода, потеплішає і буде практично без опадів", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати похолодання та перших заморозків у вересні. Своїм прогнозом поділився синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.