В Украину надвигаются дожди: в каких городах будет бушевать непогода в конце августа

Последние дни летнего месяца принесут в страну порывы сильного ветра, но не повсюду

Кое-где в Украине в первой половине недели должны были пройти дожди и принести долгожданную прохладу. По словам синоптиков, 30-31 августа жаркие +30 градусов будут только в нескольких областях.

Как сообщает Meteofor, осадки будут заливать только один регион. Они начнутся ночью и будут держаться до вечера в течение двух дней. Иногда будут сопровождаться грозой.

Погода во Львове на 30-31 августа

В городе будут держаться суточные осадки, иногда с грозой. В течение двух дней они будут менять свою интенсивность, но не будут приостанавливаться. Температура воздуха днем составит +22…23 градуса. Ночью колонки термометров покажут +16…17 °C. Ветер в 30-31 августа будет держаться свежим, максимальная скорость которого будет достигать 9 м/с.

Погода во Львове на 30-31 августа

Погода в Киеве на 30-31 августа

В столице Украины предполагается сначала солнечная погода, затем облачная и дождливая. В среду только утро будет пасмурным, а в четверг облачность будет держаться с утра и до вечера. Днем возможен дождь. Днем температура в городе будет достигать +28...31 градусов, а ночью будет падать до +20...23 °C. Сильный ветер дует 30 августа и его максимальная скорость достигает 10 м/с. 31 августа ветер уменьшится до 7 м/с.

Погода в Киеве на 30-31 августа

Погода в Харькове на 30-31 августа

На востоке Украины синоптики обещают сплошную солнечную погоду. Температура воздуха днем будет составлять +28…29 градусов. Ночью показатели термометров покажут +16…17 °C. Ветер умеренный, максимальная скорость которого составит 7 м/с.

Погода в Харькове на 30-31 августа

Погода в Донецке на 30-31 августа

В Донбассе в течение двух дней будет ясное небо. В дневное время столбики термометров достигнут отметок +27…30 градусов, а ночью температура снизится до +15…16 °C. В 30-31 августа дует свежий ветер, его максимальная скорость будет достигать 10 м/с.

Погода в Донецке на 30-31 августа

Погода в Днепре на 30-31 августа

В этом городе также не прогнозируется дождей. Там максимальная температура воздуха будет днем +28…31 градусов. Ночью отметки термометров покажут +18…19°C. Максимальная скорость свежего ветра составит 9 м/с.

Погода в Днепре на 30-31 августа

Погода в Одессе на 30-31 августа

На юге страны немного задождит, в частности, в четверг днем. Воздух в дневные часы прогреется до +28 °C, а ночью отметки термометров снизятся до +22…24 градусов. 30 августа дует сильный ветер, его скорость достигает 10 м/с. На следующий день прогнозируется умеренный ветер – до 7 м/с.

Погода в Одессе на 30-31 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале сентября украинцы еще почувствуют жаркие дни.