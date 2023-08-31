Первый выходной сентября подарит Украине идеальную погоду: каким будет начало осени

Часть Украины польют дожди

Последний день лета будет дождливым в некоторых областях Украины. А вот суббота, 2 сентября, подарит украинцам замечательную погоду.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды от Укргидрометцентра. В целом первые дни осени будут теплыми.

В четверг, 31 августа, дожди вероятны в западных, части центральных (в том числе в Киевской) и южных областях, кроме Херсонской. Максимальная температура воздуха днем — +32 градуса на Херсонщине, а Крыму до 34 жарких градусов. На остальной территории страны — от 19 до 30 градусов со знаком плюс. Ночью столбики термометров будут опускаться до +13 градусов.

Карта погоды на 31 августа

В первый день осени, 1 сентября, температура воздуха снизится, только в Луганской области прогнозируется до +31 градуса. На остальной территории страны днем ожидается +19 +29 градусов, наиболее прохладно будет на западе Украины. Дожди вероятны в южной, северной и восточной части страны. Ночная температура воздуха — от 13 до 22 градусов со знаком "плюс".

Карта погоды на 1 сентября

Суббота, 2 сентября, в погодном отношении будет чудесной — дождей не ожидается, переменная облачность. Температура воздуха в дневные часы — от 19 до 28 градусов со знаком "плюс". Ночью столбики термометров покажут +13 +21 градус.

Карта погоды на 2 сентября

В воскресенье, 3 сентября, дожди вероятны во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и на Закарпатье. В остальных регионах без осадков. Днем воздух местами прогреется до 31 градуса, ночью прогнозируется от 12 до 18 градусов тепла.

Карта погоды на 3 сентября

Первая рабочая неделя осени начнется для некоторых украинцев с дождя. В понедельник, 4 сентября, осадки прогнозируются в западной части страны и некоторых центральных областях. Однако температура воздуха будет оставаться летней: днем прогнозируется +23 +31 градус, в ночное время столбики термометров покажут от 13 до 20 градусов выше нуля.

Карта погоды на 4 сентября

Народный синоптик Владимир Деркач подтверждает, что начало сентября будет теплым. Однако вскоре будет и резкое изменение погоды: начнутся осадки и достаточно сильно похолодает, будет ветрено. Однако эта "репетиция осени" будет кратковременной.

"Это изменение погоды как быстро придет, так же и быстро пройдет. Уже во второй половине первой декады сентября снова установится хорошая погода, потеплеет и будет практически без осадков", — отметил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда ждать похолодания и первых заморозков в сентябре. Своим прогнозом поделился украинский синоптик, кандидат географический наук Игорь Кибальчич.