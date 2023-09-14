Потужна злива з градом затопила Київ: авто на вулицях попливли (фото, відео)

Негода у столиці триватиме і вночі, кажуть синоптики

Київ увечері 14 вересня накрила негода. У деяких районах пройшов град, а дороги затопило настільки, що авто наполовину у воді.

Відео та фото затопленої столиці публікують у місцевих Telegram-каналах. Влада міста розповіла киянам, куди слід звертатися у разі підтоплення.

Сильна злива з градом пройшла на виїзді з Києва у бік Житомира. Пізніше патрульна поліція повідомила, що через сильний дощ утруднено рух транспорту на вулиці Гродненській. Водіїв попросили планувати маршрут з огляду на ситуацію. У деяких районах через підтоплення рівень води серйозно піднявся, автомобілі практично по дах затоплені.

Також мешканці столиці чули сильний грім. За словами синоптиків, грім та дощ буде і вночі. Негода також дісталася і Деснянського району Києва. У місті здійнявся сильний вітер, городян просять не ходити під лініями електропередач та деревами, щоб уникнути НП.

У КМДА запевнили, що Гідрослужби столиці готові до роботи під час дощів. У разі затоплення проїзної частини чи тротуарів киянам порадили звертатися до диспетчерського КК "Київавтодор" за телефоном 044-284-74-19.

Якщо ж упало дерево чи гілки, то потрібно звертатися до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за телефоном 044-272-40-18 або повідомляти рятувальників за телефоном 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

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