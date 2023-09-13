На Україну насувається негода, де пройдуть дощі: прогноз до кінця тижня

Вихідні, за винятком західних областей, будуть сухими та сонячними

Незабаром осінь покаже характер, і Україну накриють дощі. 13 вересня по всій Україні ще буде без опадів, але далі прийде негода.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру. Температура повітря буде досить високою.

Отже, у середу, 13 вересня, по всій країні буде сухо, мінлива хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +19 (Луганська область) до +30 градусів (Закарпаття та Львівщина). Вночі прогнозується 9-16 градусів тепла.

Карта погоди на 13 вересня

Вже у четвер, 14 вересня, в Україну зайдуть дощі, вони накриють більшу частину країни: сухо буде лише на сході, а також у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Температура повітря збережеться на високому рівні — вдень +19 +30, вночі від 8 до 18 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди на 14 вересня

У п’ятницю, 15 вересня, опади прогнозуються у північних та східних областях, а також у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях та у Криму. Вдень стовпчики термометрів покажуть +19 +27 градусів, уночі очікується 10-18 градусів тепла.

Карта погоди на 15 вересня

У суботу, 16 вересня, в Україні буде без опадів, чудовий день для прогулянок та робіт у саду. У денний час синоптики прогнозують +20 +28 комфортних градусів, вночі — від 8 до 18 градусів вище нуля.

Карта погоди на 16 вересня

У неділю, 17 вересня, погода продовжуватиме балувати українців, лише у трьох західних областях пройдуть дощі. Вдень стовпчики термометрів покажуть +21 +28 градусів, у нічний час прогнозується 8-16 градусів тепла.

Карта погоди на 17 вересня

Як розповів "Телеграфу" український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, метеорологічна осінь в Україні ще не настала. Найближчими днями варто очікувати температури +21…+26 градусів, проте вже з понеділка суттєво похолодає, але до заморозків справа не дійде.