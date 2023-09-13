Морги переповнені, вулиці завалені тілами: кількість жертв негоди в Лівії зросла в рази (відео)

За добу кількість жертв зросла на кілька тисяч

Внаслідок повені в Лівії загинуло щонайменше 5300 людей. Тисячі людей вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє CNN з посиланням на лівійські ЗМІ, найбільше руйнувань зафіксовано у місті Дерна, де змило цілі квартали. Лікарні там не можуть функціонувати, а в моргах вже нема місць.

Тільки в Дерні зниклими безвісти числяться до 6 тисяч людей.

Через зливи в Лівії зруйновано дві греблі. Це призвело до того, що вода прийшла до раніше затоплених районів.

"Кількість зниклих безвісти обчислюється тисячами, а кількість загиблих, як очікується, досягне 10 000", — сказав місцевий міністр охорони здоров’я Осман Абдель Джаліль.

Чиновник додав, що ситуація залишається катастрофічною. За його словами, мертві тіла доводиться залишати за межами моргів на тротуарах.

"Служби швидкої допомоги на місці не працюють. Люди працюють над тим, щоб зібрати тіла, що почали гнити", — поділився в коментарі CNN місцевий лікар Анас Баргаті.

Нагадаємо, що 12 вересня місцева влада писала про 2 тисячі загиблих внаслідок масштабної повені. Причиною руйнування греблі став шторм "Даніель", який 10 вересня зафіксували над Середземним морем.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок землетрусу в Марокко загинуло понад 2 тисячі людей.