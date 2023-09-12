В море змило цілі квартали: на півночі Африки через шторм загинули тисячі людей (фото, відео)

Катастрофа в Дерні на сході Лівії просто потрощила міста

У неділю, 12 вересня, шторм Даніель пронісся над Середземним морем та спричинив багато лиха. Зокрема, постраждала Лівія — в Дерні затоплені дороги й будинки, є загиблі та зниклі безвісти.

Негода вдарила й по інших населених пунктах уздовж узбережжя, включаючи друге за величиною місто Лівії Бенгазі, пише Nbcnews.

Лівія знаходиться на півночі Африки поруч з Єгиптом

"Катастрофа сталася після того, як дамби над Дерною обвалилися, "змітаючи цілі квартали з їх жителями в море", — заявив на телевізійній пресконференції прес-секретар Лівійської національної армії (ЛНА), яка контролює східну Лівію, Ахмед Місмарі. Він оцінив кількість зниклих безвісти від 5 до кількох тисяч.

Шторм Даніель зруйнував будинки й дамби, спричинивши повінь

У соціальних мережах ширяться фото людей, які застрягли на дахах своїх будинків і транспортних засобів, кличучи на допомогу, а також відео інших наслідків катастрофи.

Наслідки катастрофи в Лівії

"Зниклих безвісти обчислюються тисячами, а загиблих — понад дві тисячі, — розповів Усама Хамад, глава паралельної східної адміністраціїі. — Зникли цілі квартали в Дерні разом з їх мешканцями… знесені водою".

Загальна кількість зниклих безвісти може сягати 5000-6000 осіб.

Almostkbal TV опублікував фотографії зруйнованої дороги між Суссом і Шахатом, де знаходиться заснована греками і внесена до списку ЮНЕСКО археологічна пам'ятка Кирена. Зі слів свідків, рівень води у Дерні досяг 10 футів.

Повінь змела в море авто, будинки, цілі квартали

"Ми спали, а коли прокинулися, то виявили, що вода облягає будинок. Ми всередині і намагаємося вибратися", — розповів житель Дерни Ахмед Мохамед.

Інший місцевий мешканець Салех аль-Обейді сказав, що йому вдалося втекти з сім'єю, хоча будинки в долині поблизу міста обвалилися: "Люди спали, прокинулись і виявили, що їхні будинки оточені водою".

Рівень води у Дерні досяг 10 футів

Східний парламент Лівії оголосив триденний траур. Абдулхамід аль-Дбейба, прем'єр-міністр тимчасового уряду в Тріполі, також оголосив триденний траур у всіх постраждалих містах, назвавши їх "зонами лиха". Чотири великі нафтові порти в Лівії — Рас-Лануф, Зуейтіна, Брега і Ес-Сідра — були закриті з вечора суботи на три дні.

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад аль-Тані доручив уряду направити допомогу в постраждалий район на сході Лівії, повідомило державне інформаційне агентство Катару.

Східний парламент Лівії оголосив триденний траур

В ООН в Лівії заявили, що уважно стежать за штормом і "готові надати термінову допомогу на підтримку зусиль з реагування на місцевому та національному рівнях".

Нагадаємо, Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, а державні служби зазнали краху після повстання, підтриманого НАТО в 2011 році, яке спровокувало роки конфлікту. Міжнародно визнаний уряд в Тріполі не контролює східні райони.

Раніше "Телеграф" писав про 20 нелегальних мігрантів, які потонули біля узбережжя Лівії.