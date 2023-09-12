В море смыло целые кварталы: на севере Африки из-за шторма погибли тысячи человек (фото, видео)

Катастрофа в Дерне на востоке Ливии просто разбила города

В воскресенье, 12 сентября, шторм Даниэль пронесся над Средиземным морем и вызвал много бед. В частности, пострадала Ливия — в Дерне затоплены дороги и дома, есть без вести пропавшие и пропавшие.

Ненастье ударило и по другим населенным пунктам вдоль побережья, включая второй по величине город Ливии Бенгази, пишет Nbcnews.

Ливия находится на севере Африки рядом с Египтом.

"Катастрофа произошла после того, как дамбы над Дерной обрушились, "сметая целые кварталы с их жителями в море", — заявил на телевизионной пресс-конференции пресс-секретарь Ливийской национальной армии (ЛНА), контролирующей восточную Ливию, Ахмед Мисмари. Он оценил количество пропавших. без вести от 5 до нескольких тысяч.

Шторм Даниэль разрушил дома и дамбы, вызвав наводнение

В социальных сетях ходят фото людей, застрявших на крышах своих домов и транспортных средств, зовя на помощь, а также видео других последствий катастрофы.

Последствия крушения в Ливии

"Пропавших без вести исчисляются тысячами, а погибших — более двух тысяч, — рассказал Усама Хамад, глава параллельной восточной администрации. — Пропали целые кварталы в Дерне вместе с их жителями... снесены водой".

Общее число пропавших без вести может достигать 5000-6000 человек.

Almostkbal TV опубликовал фотографии разрушенной дороги между Суссом и Шахатом, где находится основанная греками и внесенная в список ЮНЕСКО археологическая памятка Кирена. По словам свидетелей, уровень воды в Дерне достиг 10 футов.

Наводнение смело в море авто, дома, целые кварталы

"Мы спали, а когда очнулись, то обнаружили, что вода облегает дом. Мы внутри и пытаемся выбраться", - рассказал житель Дерны Ахмед Мохамед.

Другой местный житель Салех аль-Обейди сказал, что ему удалось сбежать с семьей, хотя дома в долине близ города обрушились: "Люди спали, проснулись и обнаружили, что их дома окружены водой".

Уровень воды в Дерне достиг 10 футов.

Восточный парламент Ливии объявил трехдневный траур. Абдулхамид аль-Дбейба, премьер-министр временного правительства в Триполи, также объявил трехдневный траур во всех пострадавших городах, назвав их "зонами бедствия". Четыре крупных нефтяных порта в Ливии — Рас-Лануф, Зуэйтина, Брега и Эс-Сидра — были закрыты с вечера субботы на три дня.

Эмир Катару шейх Тамим бин Хамад аль-Тани поручил правительству направить помощь в пострадавший район на востоке Ливии, сообщило государственное информационное агентство Катара.

Восточный парламент Ливии объявил трехдневный траур

В ООН в Ливии заявили, что внимательно следят за штормом и "готовы оказать срочную помощь в поддержку усилий по реагированию на местном и национальном уровнях".

Напомним, Ливия политически разделена между Востоком и Западом, а государственные службы потерпели крах после восстания, поддержанного НАТО в 2011 году, спровоцировавшего годы конфликта. Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные районы.

Ранее "Телеграф" писал о 20 нелегальных мигрантах, утонувших у побережья Ливии.