Масштабное наводнение в Испании: пострадали сотни домов и авто (видео)

В результате наводнения пострадали сотни домов и много автомобилей.

На юге и в западных районах Испании начались сильные ливни и наводнения — больше всего пострадали провинции Эстре-Мадура и Андалусия.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает "SPANISH.NEWS.TODAY".

В результате наводнения пострадали сотни домов. Потоки воды смывали автомобили и складывали их друг на друга. Дороги в затопленных районах пришлось перекрыть, ведь машины находятся под водой и передвигаться ними просто невозможно.

Испанские спасатели получили уже около 600 сообщений от жителей Андалусии о затоплении домов, помещений, общественных мест, предприятий, школ, подвалов и гаражей. Больше всего случаев зафиксировали в прибрежных районах города Уэльва, которое находится на берегу Кадиского залива. Очевидно, поэтому наводнение там и нанесло столь значительных убытков.

Никто из людей в результате наводнения не пострадал, однако спасатели всегда должны быть наготове, ведь неизвестно, сколько еще будут продолжаться дожди и каких оборотов может набрать стихия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 сентября Японию охватил мощный тайфун, в результате которого возникла угроза наводнений и оползней.