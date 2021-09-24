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Масштабна повінь в Іспанії: постраждали сотні будинків та авто (відео)

Автор
Іванка Гамчук
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Іспанію затопило через сильні зливи Новина оновлена 24 вересня 2021, 09:43
Іспанію затопило через сильні зливи

В результаті повені постраждали сотні будинків та багато автомобілів.

На півдні та у західних районах Іспанії почалися сильні зливи та повені — найбільше постраждали провінції Естре-мадура та Андалусія. 

Про це в четвер, 23 вересня, повідомляє "SPANISH.NEWS.TODAY".

В результаті повені постраждали сотні будинків. Потоки води змивали автомобілі і складали їх один на одного. Дороги у затоплених районах довелося перекрити, адже машини знаходяться під водою і пересуватися ними просто неможливо.

Іспанські рятувальники отримали уже приблизно 600 повідомлень від жителів Андалусії про затоплення будинків, приміщень, громадських місць, підприємств, шкіл, підвалів і гаражів. Найбільше всього випадків зафіксували у прибережних районах міста Уельва, котре знаходиться на березі Кадіської затоки. Очевидно, через це повінь там і завдала таких значних збитків.

Ніхто із людей в результаті повені не постраждав, проте рятувальники завжди мають бути напоготові, адже невідомо, скільки ще триватимуть дощі і яких обертів може набрати стихія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 вересня Японію охопив потужний тайфун, внаслідок якого виникла загроза повеней і зсувів.

Теги:
#Іспанія #Лівні #Повені #Потопи
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