Водний апокаліпсис: на Іспанію обрушилися зливи та повені (відео)
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Деякі райони підтоплені, будинки без електрики, дороги перекриті, порушено рух поїздів.
Потужні зливи обрушилися на північний схід Іспанії. В результаті рясних опадів каталонські приморські міста страждають від повеней.
Про це повідомляє видання Еlpais.
Масштабні зливи затопили місто Альканар, де вулиці перетворилися на річки, а потоки води змітали все на своєму шляху. Тут випали опади порядку 215 літрів на квадратний метр.
Затопленими виявилися і інші міста Каталонії, зокрема Таррагона і Кастельон. Сотні будинків залишилися без електрики, залізничне сполучення між деякими муніципалітетами перервано.
У деяких населених пунктах оголосили помаранчевий рівень небезпеки.
У Мадриді ситуація не краща — вночі пройшли проливні дощі і помірні повені, викликані штормами.
Згідно з повідомленнями метеорологів, в найближчу добу дощі не припиняться. Жителів закликають не залишати свої будинки і бути готовими до повеней.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", на США обрушився ураган "Іда", який залишив без світла мільйон жителів.
А в Якутії, де вирують лісові пожежі, раптово випав сніг.
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