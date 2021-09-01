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Водний апокаліпсис: на Іспанію обрушилися зливи та повені (відео)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Повінь в Іспанії Новина оновлена 01 вересня 2021, 20:50
Повінь в Іспанії

Деякі райони підтоплені, будинки без електрики, дороги перекриті, порушено рух поїздів.

Потужні зливи обрушилися на північний схід Іспанії. В результаті рясних опадів каталонські приморські міста страждають від повеней.

Про це повідомляє видання Еlpais.

Масштабні зливи затопили місто Альканар, де вулиці перетворилися на річки, а потоки води змітали все на своєму шляху. Тут випали опади порядку 215 літрів на квадратний метр.

Затопленими виявилися і інші міста Каталонії, зокрема Таррагона і Кастельон. Сотні будинків залишилися без електрики, залізничне сполучення між деякими муніципалітетами перервано.

У деяких населених пунктах оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

У Мадриді ситуація не краща — вночі пройшли проливні дощі і помірні повені, викликані штормами.

Згідно з повідомленнями метеорологів, в найближчу добу дощі не припиняться. Жителів закликають не залишати свої будинки і бути готовими до повеней.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", на США обрушився ураган "Іда", який залишив без світла мільйон жителів.

А в Якутії, де вирують лісові пожежі, раптово випав сніг.

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