Водний апокаліпсис: на Іспанію обрушилися зливи та повені (відео)

Деякі райони підтоплені, будинки без електрики, дороги перекриті, порушено рух поїздів.

Потужні зливи обрушилися на північний схід Іспанії. В результаті рясних опадів каталонські приморські міста страждають від повеней.

Про це повідомляє видання Еlpais.

Масштабні зливи затопили місто Альканар, де вулиці перетворилися на річки, а потоки води змітали все на своєму шляху. Тут випали опади порядку 215 літрів на квадратний метр.

Затопленими виявилися і інші міста Каталонії, зокрема Таррагона і Кастельон. Сотні будинків залишилися без електрики, залізничне сполучення між деякими муніципалітетами перервано.

У деяких населених пунктах оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

У Мадриді ситуація не краща — вночі пройшли проливні дощі і помірні повені, викликані штормами.

Згідно з повідомленнями метеорологів, в найближчу добу дощі не припиняться. Жителів закликають не залишати свої будинки і бути готовими до повеней.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", на США обрушився ураган "Іда", який залишив без світла мільйон жителів.

А в Якутії, де вирують лісові пожежі, раптово випав сніг.